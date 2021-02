Nicolau Roque Courela

É um dos irmãos Courela e o único que não foi para a faculdade. Tem mais jeito para o desporto e para sacar miúdas, arte que mantém com sucesso graças à simpatia, sex appeal e bom coração. Não tem namorada fixa. É ingénuo, odeia conflitos e discussões e é incapaz de tomar partido. Adora novelas e toca concertina no rancho da Fraga Pequena. Trabalha como recepcionista no hotel dos Pereira Espinho. Apaixona-se por Guida, mas vai ter de se esforçar para ela acreditar que ele é o seu príncipe encantado.