É casado com Aida e pai de Tomás e de Gustavo. Regressou à Serra da Estrela há quatro anos. Era a terra dos avós, mas Moisés sempre viveu em Lisboa. Vem para a montanha depois de um ultimato da mulher para mudarem de vida e decidiu reerguer a antiga fábrica de burel do avô que faliu há muitos anos. É o responsável pela gestão do negócio. O seu ponto fraco são as mulheres e mantém em segredo uma relação extraconjugal.