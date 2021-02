Ivone Roque Courela

Depois de viver em Lisboa alguns anos, onde se formou e trabalhou em Clínica Geral, cometeu um erro clínico. Veio refugiar-se na aldeia da sua infância. Era uma mulher segura e uma profissional confiante, mas este erro tornou-a vulnerável. Rigorosa e exigente, consigo e com os outros, para Ivone as regras são para cumprir, seja um dos seus dois irmãos, namorados ou amigos. Nunca conseguiu ter uma relação com um homem que quisesse ter filhos e começa a sentir o peso da idade. Sonha ter uma família e ser mãe.