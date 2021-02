Gustavo Folgado

Irmão de Tomás, filho de Aida e Moisés, cresceu e viveu em Lisboa até se mudar com os pais para a Fraga Pequena. É o responsável pelas actividades desportivas do hotel e tem uma grande paixão não correspondida por Mariana, a herdeira dos Pereira Espinho. É irresponsável, ambicioso, mas não gosta de se esforçar. Mexe-se consoante os seus interesses. Impulsivo, reage mais com raiva do que com razão. Tem cadastro, esteve preso três anos por tráfico de droga e sofreu muito com isso. Sonha conquistar Mariana.