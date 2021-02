É casado com Carlota, mas já não sente o que sentia quando casaram. É charmoso, gosta de se divertir e aproveitar a vida. Quando é preciso também sabe ser frio e pragmático. Quer assegurar que ninguém mete as mãos no património da família. Acabará por se apaixonar por outra mulher. Quer divorciar-se e viver esta relação. Acontece que Carlota tem um trunfo contra Fernando que o poderá fazer desistir deste grande amor.