Mãe de Mariana, casada com Fernando Pereira Espinho. Ciumenta e apaixonada pelo marido, faz tudo para manter este casamento. É ambiciosa, fria, calculista e está disposta a tudo para manter os segredos enterrados e, com isso, proteger o Fernando e a filha Mariana, a par do património da família. Não se importa de pisar e maltratar quem for preciso. Odeia Fátima e quer afastá-la da sua família. Tem um sentido de humor negro e sarcástico.