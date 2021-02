Vive com Fátima, a tia Paula e o avô Silvério. A sua mãe morreu no parto e não a conheceu. O pai é agora encontrado morto. Sente-se atraiçoada pelo destino e a rebeldia é a forma que tem para o manifestar. Apetece-lhe rir dos outros e provocá-los para se sentir viva, por isso está constantemente em maus lençóis. Já perdeu demasiada gente na vida e o seu objectivo é ficar com a tia Fátima, com quem se sente segura.