É casada com Moisés, mãe de Tomás e de Gustavo. Nasceu e cresceu em Lisboa até se mudar há quatro anos para a Serra da Estrela e, com o marido, pegar no negócio de família dele, a fábrica de burel. A vinda para a serra serviu para Aida e Moisés darem uma nova oportunidade ao casamento. Designer de formação, Aida é responsável pelo sector criativo na fábrica. Defende os filhos a qualquer custo. Geralmente é tranquila e só Moisés a consegue tirar do sério.