Elvira censura Paula por andar a dormir no hotel. Ela conta que foi Moisés que lhe deu o dinheiro. Elvira diz a Aida que o marido voltou a dar dinheiro a Paula e que ela assim nunca vai aprender.

À porta do hotel, Guida começa a lavar o carro de Manuel, dançando de forma sensual. Dois hóspedes vêm para entrar no hotel, mas ficam a vê-la. Nicolau vai alertá-la, mas ela não quer saber e dança para ele. Lena vem parar o espetáculo. Manuel fica todo encharcado.

Carminho confronta Fernando sobre o desfalque que ele fez ao pai e diz está muito desiludida com o irmão. Ele está arrependido e pede desculpa por a ter prejudicado. Mariana interrompe a conversa dos dois e Carminho acaba por sair.

Guilherme lê a sua alegação final, ganha confiança ao perceber que Gustavo está cada vez mais nervoso. Gustavo grita desesperado que não matou Artur. O juiz manda o guarda levar Gustavo porque está a perturbar a audiência.

No corredor, Fátima fala com mais um cliente que já não quer a sua farinha. Gustavo está a ser encaminhado para uma sala e Tomás conta-lhe que o irmão se exaltou.

Na sala de audiências, é agora Sebastião que faz as alegações finais na defesa de Gustavo. Guilherme está inseguro. O juiz encerra a sessão, diz que a leitura da sentença será no dia seguinte.

Guida conta a molha que Manuel levou. Jacinta tem saudades de estar lá em casa com eles. Sãozinha diz a Guida que vai ajudá-la com o pão, se quer namorar em paz e avisa Tozé para não engravidar Marta. Jacinta sai magoada com a diferenciação que a mãe faz.

Fátima diz à prima que o depoimento de Josefina foi importante para provar que Gustavo mentiu. Ivone conta que vai tentar ter um bebé com Vasco.

Sebastião repara que Lena não está bem. Ela mente, diz que teve um dia difícil e desvia o assunto. Carlota liga ao advogado, quer saber como correu o julgamento.

Carminho acabou de contar a Manuel a conversa que teve com o irmão. Fernando chega para falar com ela, diz que o valor do desfalque foi de dois milhões e que foi muito influenciado por Carlota. Fernando quer dar-lhe metade do dinheiro, mas ela não aceita. Carminho diz que quer fazer parte do hotel e da administração.

Paula tenta saber se Guida e Nicolau descobriram mais alguma coisa da 'Noviça' com a intenção de continuar a culpar Sãozinha.

Carminho e Manuel brindam, ele está muito orgulhoso dela. Salvador e Jacinta entram e reparam na felicidade de ambos.

Aida confronta o marido sobre o dinheiro que deu a Paula. Moisés diz que teve pena dela e Aida acredita. Gustavo tem medo da sentença que vai ser lida. Aida e Moisés dão-lhe esperanças.

Fátima conta ao pai sobre a proposta de trabalho que lhe estão a fazer, mas tinha de se mudar para Braga. Silvério acha que não a deve desperdiçar.

