Fátima conta a Guilherme que perdeu mais um cliente, mas que a reunião correu bem. Anabela está contente, graças às histórias que Tomás foi contar à escola.

Tomás agradece a Domingos e Rosalinda emociona-se por o marido ter tido esta atitude.

Gustavo começa a hiperventilar, vai para fugir, outra vez, mas encontra Lucinda do outro lado da porta. Lucinda consegue acalmá-lo e os dois acabam por beijar-se.

Tozé mostra o dinheiro a Marta, quer ficar com ela num hotel. Marta diz que saem daqui a uns dias. Nicolau traz o véu da 'Noviça'. Hortense fica com ele.

Carminho vem com uma mala muito especial para dar à Guida. Ela manda-a escondê-la de novo, não aceita, diz-lhe que depois faz uma das suas.

Ivone não aguenta e conta a Lena que Vasco tem um cancro na cabeça.

Fátima pergunta a Tomás se Guilherme o chamasse para testemunhar, se ele dizia a verdade sobre o vídeo. Tomás afirma que sim.

Vitória chega e traz a mala de viagem. Carlota percebe que ela regressou e avança para ela. Vitória avisa-a que se lhe volta a tocar, as imagens do canil, onde ela aparece, vão parar à polícia. Carlota não acredita que Vitória tenha imagens dela. Vitória diz para testá-la para ver onde as imagens vão parar, à polícia e a todas as redações da imprensa a dizer que Carlota trancou a amante do marido que tem idade para ser sua filha.

Mariana agradece ao pai por ter ligado a Tomás.

Tozé conta que lhe devolveram o dinheiro. Carlota fica convencida que era mesmo Domingos. Tozé entrega-lhe as fotografias que todos receberam. Hortense tenta interceder por Fátima quanto à farinha, mas Carlota não quer saber.

Guilherme esforça-se para não se mostrar incomodado, diz que vai pedir para que Tomás seja ouvido.

Sãozinha faz perguntas a Guida sobre quem é melhor, ela ou Elvira. Guida quer saber porque está tão insegura, mas ela disfarça.

Valter diz ao Manuel e à Carminho que o vereador foi apanhado, vão ter a oportunidade de confrontá-lo. Manuel fica nervoso. Carminho intervém e diz que vão pensar.

Fernando nunca achou que Vitória voltava, diz-lhe que está disposto a dar tudo a Carlota para ficarem juntos. Vitória diz que já se cruzou com Carlota, mas meteu-a no lugar.

Gustavo está feliz, Tomás não se lembra da última vez que o viu assim. Mariana vem ver Gustavo, pede-lhe que não olhe para a cicatriz.

Fátima aperta com Nicolau para saber o que falavam na reunião com Carlota. Ele está atrapalhado e diz que era sobre o rancho. Nicolau aproveita para escapar quando a mãe entra. Elvira pede a Fátima que fale com Ivone para voltar para casa.

Carlota diz a Fernando que viu Vitória. Ele mente, diz que não sabia que ela estava de volta. Carlota ameaça dar cabo dos dois se ele voltar a andar metido com ela. Fernando diz-lhe que se assim for, terá de ajustar contas com a justiça.

