*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos queixa-se de Tomás a Guilherme, diz que levou Leonor sem ela fazer os trabalhos de casa. Guilherme tenta desvalorizar. Tomás entra e os dois atacam-se. Domingos agarra-o e é Salvador quem os separa. Fátima pede a Tomás que vá embora para Domingos se calar.

Já na reunião, Hortense continua a ser a mais resistente e diz que não quer que voltem a envolvê-la. Carlota diz que os chamou porque suspeita que é Domingos que está a chantageá-los. Nicolau não acredita, mas ela acha que existem muitas coincidências.

Gustavo fala com Tozé, que lhe conta sobre as suspeitas de ser Domingos a fazer a chantagem. Gustavo diz que concorda com o que estão a pensar fazer, pede-lhe que passe lá depois para contar-lhe o que decidiram.

Vemos Marta a verificar que o envelope só tem metade do dinheiro e traz um bilhete deixado por Tozé. Marta fica irritada, fecha o apartado e sai.

Hortense, Nicolau e Paula são contra tomar medidas relativamente às suspeitas de Domingos. Tozé falou com Gustavo e diz que ele é a favor. Carlota mente, diz que se não querem tomar medidas, deixa de haver consenso e começa a ser cada um por si.

Carminho recebe Francisco, que se mostra muito educado e galanteador. Manuel aparece de roupão e pantufas. Francisco diz que tem uma surpresa lá fora que ele vai adorar. Francisco comprou o carro que era de Manuel. Este não resiste e entra no carro, emociona-se. Manuel fica enervado, acaba por desabafar com o amigo e dizer que bateu no fundo.

Mariana olha-se ao espelho e chora. Fernando tenta dar apoio à filha. Mariana quer que Fátima morra. Guida fica horrorizada ao vê-la e Mariana expulsa-a do quarto.

Gustavo condena Tomás por aceitar a parceria de trabalhar com o hotel.

Hortense cruza-se com Rosalinda e pergunta se Domingos está mais calmo depois da discussão com Tomás. Rosalinda diz que não sabia de nada.

Anabela está a jogar à bola e Marta observa-a à distância. Anabela procura a bola e vemos a bola surgir de outra direção, com um envelope colado a pedir que o leve a Tozé.

Guida tenta ajudar Fátima com a alavanca da mó, mas não tem força suficiente. Guida exagera no estado de Mariana. Fátima fica com pena dela.

Anabela entrega o envelope a Tozé, que fica nervoso, quer saber quem lhe entregou. Ela diz que não sabe, manda-o ler o recado e se quiser pode ir com ela. Tozé segue-a.

Rosalinda pergunta ao marido o que se passou na padaria. Domingos diz que não se passou nada que mereça a pena falar.

Anabela e Tozé olham em volta. Ela está irritada por não ver ninguém. Tozé acha que ela está a mentir. Anabela descobre os seus vinte euros debaixo de uma pedra.

Carlota está irritada por Mariana ter feito parceria com Tomás sem a ter consultado. Mariana tem medo que Fátima se lembre que foi ela que a empurrou. Carlota diz-lhe para manter sempre a versão que a salvou.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO