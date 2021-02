Resumo: 1º Episódio - 22 de fevereiro (segunda-feira) - ESTREIA

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima conduz a carrinha na companhia da sua cadela Estrela. Para junto ao moinho de água e descarrega uma saca de cereais para o interior do moinho e, enquanto passa o centeio no crivo e na moega, recorda a conversa que teve naquele lugar há um ano atrás com a mãe, Maria do Amparo, antes de ir para a universidade, em Coimbra. O irmão Artur aparece e ajuda-a com a moagem e as encomendas. Comenta que a vida deles pode mudar quando fechar o negócio com os Pereira Espinho.

Tomás segue no comboio rumo à serra. Fala com Gustavo ao telemóvel, que conta que caiu a fazer escalada. Ele está bem, mas o cliente não. Combinam encontrar-se no Penedo Solteiro. Sai na estação e cruza-se com Fátima, que está atrapalhada com o peso de uma saca de farinha. Oferece-lhe ajuda e os olhares dos dois cruzam-se com intensidade. Fátima oferece boleia a Tomás para a Fraga Pequena.

No hotel, Mariana conta que, em breve, ela e Tomás vão anunciar o noivado. Carlota e Fernando ficam surpreendidos, não sabiam que Tomás tinha pedido Mariana em casamento. Esta diz que não pediu, mas acredita que ele vai pedir, pois disse que queria conversar com ela. Diz que está farta de namorar à distância. Carlota e Fernando ficam contentes.

Fátima e Tomás seguem na carrinha e ele conta que a sua família é de Fraga Pequena. Ela percebe que ele é o irmão de Gustavo e leva-o ao rochedo do Penedo Solteiro quando ele conta que o irmão teve um acidente lá. Quando chegam, Tomás vê que o hóspede do hotel está pendurado pela corda, a meio da escarpa, e visivelmente abalado. Gustavo está mais acima, noutra corda. Tomás avalia como vai salvar o hóspede que caiu numa zona de difícil acesso. Fátima liga aos bombeiros e Tomás prepara o material para descer até ao hóspede. Fátima faz a segurança do arnês, para que Tomás desça pela corda. Ele consegue chegar ao hóspede e fá-lo descer em segurança. Diz a Gustavo que o material dele está miserável e este fica enervado. Fátima despede-se de Tomás do topo da escarpa. Ele ainda a chama, para agradecer, mas ela desaparece.

Mariana está na piscina quando é surpreendida por Tomás. Agarra-se a ele aos beijos, mas ele afasta-a e pede para que se vista para conversarem. Mariana diz que não pode falar agora, tem trabalho, pede para ele dormir com ela, ele rejeita. Mariana estranha, mas diz-lhe para no dia seguinte não se esquecer de estar presente na apresentação do busto do avô. Tomás diz que vai tentar, desinteressado. Dá-lhe um beijo na cara e Mariana fica desmoralizada.

Carlota cruza-se com Tomás à saída e pressiona-o para pedir a filha em casamento. Tomás comunica que pretende terminar o relacionamento. Carlota não aceita e alega que as famílias de ambos têm negócios juntos. Tomás não quer saber.

Inicia-se uma tempestade de neve e a cadela Estrela desapareceu. Fátima decide procurá-la, enquanto Artur fica a fazer a pizza e Anabela os trabalhos da escola. Tomás, que tinha saído numa caminhada, acabou por ser apanhado pelo nevão e ouve alguém assobiar e chamar Estrela. Ele vai de encontro para ajudar. Ao incidir a luz da lanterna no vulto vê que é Fátima, que fica surpreendida de o ver por ali. Explica que procura Estrela, que está para ter cachorros. Tomás diz que têm de descer a montanha. Fátima prende uma perna num ramo e Tomás ajuda-a, mas os dois acabam a rebolar pela neve. Fátima fica constrangida quando fica em cima de Tomás. Percebe-se que existe um clima entre os dois.

Encontram um casebre e acendem a lareira com giestas que há por ali, fósforos e acendalhas que encontram. Fátima tem frio. Os dois despem as roupas molhadas e Fátima faz uma barreira ao estender a roupa.

Tomás e Fátima conseguem fazer uma lareira e ficam a conversar. Fátima fala da ida para a universidade adiada porque a mãe faleceu e da sua vida na serra. Tomás divide o seu casaco, tapando os dois. A proximidade faz com que acabem por se beijar e fazem amor.

Tomás diz a Fátima que sente mais certezas que o seu lugar agora é ali na serra. Encontram Estrela já com os seus cachorros. Tomás tem cinco mensagens de Mariana, mas não as lê. Seguem para a aldeia. Os dois despedem-se com um beijo e acabam por ser vistos por Carlota, que passa de carro.

Carlota entra na queijaria Neto e diz a Fátima que o acordo de fornecimento de queijos para exportação para a Alemanha está cancelado. Fátima não percebe, o pai e o irmão investiram muito dinheiro, diz que ela não pode cancelar assim. Carlota diz que não assinou nenhum papel e o problema é deles e dela.

O ambiente é de festa na rua principal da aldeia. O busto está tapado sob um púlpito e todos da aldeia estão presentes. Carlota comenta com Fernando que não percebe como ele e a irmã montaram aquela fantochada quando o velho Augusto era odiado por todos. Artur aparece e reclama com Carlota o acordo que foi feito. Esta não quer escândalos e diz que optou por outro fornecedor. Artur diz que se ela não cumprir o acordo vão todos ao fundo e que conta como morreu Augusto Pereira Espinho. Silvério ouve tudo e aparece. Artur diz que ele tinha razão, não podem confiar naquela família. Decorre o beberete de apresentação da biografia de Augusto. Mariana está a dar uma entrevista. Aida quer que o filho dê uma oportunidade a Mariana, mas este está decidido a terminar e diz que não gosta dela.

À noite, Artur está dentro da pick up, evidentemente transtornado. Esteve a beber e tem ainda uma garrafa consigo, da qual bebe mais uma vez. Lá fora corre uma violenta tempestade de neve.

A Aldeia da Fraga Pequena nunca mais será a mesma a partir dessa noite.