"Cris" é a minha nova personagem e vai ser um grande desafio!

Antes da novela estrear há todo um processo de construção de personagem. Os ensaios em grupo fazem parte desse processo e é aí que começamos a perceber melhor "quem somos" na história e como é que nos envolvemos com as outras personagens que se vão cruzando no nosso caminho.

Neste ensaio participaram os atores Laura Dutra, Gonçalo Diniz e Inês Castel-Branco que fazem parte do meu núcleo. São a minha família da ficção.