O Leão canta "You Say" e César Mourão assume: "Estou com um terçolho mas também me emocionei"

Os investigadores ficam emocionados com esta atuação e nem João Manzarra escapa. "Ele é tão bom que nós apanhámo-lo logo no início", diz César Mourão.