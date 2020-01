Borboleta derrete juri com "I put a spell on you": "Foi uma interpretação fabulosa... fiquei enfeitiçado!"

O grande inseto misterioso fez jus à canção e lançou um feitiço: cantou, encantou e deixou o painel rendido. Uma performance que pode ter ajudado o júri a formar novos palpites... Qual é o seu? Que celebridade esconde a máscara?