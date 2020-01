O Leão canta "Dancing On My Own" e César Mourão revela um nome: "É dos melhores a dar palmadas no rabo"

João Manzarra pergunta a Carolina Loureiro: "É impressão minha ou há aí uma lágrima de emoção?". Os investigadores estão convencidos de que já resolveram este mistério. Será?