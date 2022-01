Na noite mais especial do ano, o Cato subiu a palco ao lado do Viking para um verdadeiro duelo de arrasar. Com novas pistas embrulhadas em desejos para 2022, o painel de investigadores continua bastante baralhado quanto à identidade desta máscara e os palpites não reúnem consenso. César Mourão é o único que mantém a sua confiança e para não haver consequências, que o levem até uma operação cirúrgica, é bom que não esteja enganado nas suas opiniões.