Sónia Tavares: "Este Dragão tem uma vozeirona!"

A figura mitológica volta a deixar o painel de investigadores desorientados com a sua interpretação de Rag´N´Bone Man, de “Skin”. Recorde a primeira prestação do Gragão no palco da terceira temporada da Máscara.

Heis as pistas deixadas pelo DRAGÃO:

Posso aparentar ser chinês, mas sou um dragão bem ocidental.

Há quem só namore aos domingos, mas eu sou fera para namorar todos os dias.

Sou um Dragão culto e letrado. - Gosto de poesia, de Pessoa e tenho particular simpatia pelos seus heterónimos,