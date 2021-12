Orangotango é obrigado a revelar-se: "Nem sei como é que passei da primeira gala!"

No Desafio Final o Orangotango defrontou o Viking, que cantou “Bem-Disposto” Rony Fuego e os Cisnes com “Rockstar ft. 21 Savage” de Post Malone

O “Mestre da Culinária”, de Quim Barreiros, interpretada pelo Orangotango garantiu entretenimento mas não havia muitas dúvidas e os investigadores decidiram revelar a identidade do símio desta temporada.

Reveja aqui a revelação da primeira máscara desta temporada: a Gata.

O Cachorro-Quente também já "perdeu" a cabeça e surpreendeu todos: "Vamos apanhar!"

Como convidados já foram revelados camaleões e uma convidada muito especial, a Popota!