César semeia a discórdia com palpite sobre o Orangotango: "Tão mau!"

Ainda a atuação estava a decorrer e César Mourão afirma: "Este menino já sabe!"

O Orangotango interpretou “Coração de Melão”, de Melão, mas foi nas pistas que César diz ter percebido quem veste a máscara.

Sónia Tavares aposta no pequeno Saúl mas " Ele canta assim tão mal?".

Jorge Corrula e Carolina prevêem o pior porque "Quando ele [César] dança assim... está tudo estragado!

Recorde a primeira atuação do Orangotango.

E as pistas para a identidade do afomos a vestir a áscara do Orangotango foram:

Um Orangotango que se preze nunca esquece as suas origens.

Sou craque das novas tecnologias e um entusiasta do gaming.

Os Orangotangos são os primatas mais arborícolas.