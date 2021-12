O painel de investigação volta a ficar completo com César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula. Com os cadernos de há dois anos, lápis afiados e curiosidade aguçada, os investigadores têm tudo pronto para começar a anotar todas as pistas e tentar descobrir o segredo mais bem guardado da televisão.

SÓNIA TAVARES REVELA PORMENORES DA 3ª EDIÇÃO D'A MÁSCARA