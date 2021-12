João Manzarra não perdoa. O apresentador entrou com o pé direito na nova temporada do programa mais misterioso da televisão portuguesa. Ao ritmo de Beyoncé está 'oficialmente aberta' a investigação para tentar decifrar quais as estrelas que se escondem por detrás das 12 máscaras.

OS LOOKS DE JOÃO MANZARRA QUE MARCARAM A SEGUNDA TEMPORADA D'A MÁSCARA