O ator foi o grande vencedor da 2ª edição do programa A Máscara, emitido no último domingo e, despido da sua pele de "El Lobo", deixa um último adeus ao programa e atodos os concorrentes com "A Música da Máscara". "Uma cantiguita sobre A Máscara e todos que nela participaram. Uma homenagem a todos", diz.