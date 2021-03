mais sobre

A interpretação de "I Am What I Am “ de Gloria Gaynor apanhou o painel de surpresa. O Lobo garante que quando vai a jogo é para ganhar e surpreende uma vez mais. "A falta de vergonha no focinho que esse lobo tem… acho que foi com isso que ele chegou à final”, confessa Sónia Tavares. Já o Jorge Corrula admite: “Eu sou um grande fã deste lobo. Para mim, é o grande concorrente da mascara até agora".