A tarefa de desmascarar as celebridades que se escondem por detrás das máscaras tem sido um verdadeiro desafio. No último fim de semana, mais uma celebridade improvável foi desmascarada. O Gelado escondia Rui Santos, jornalista e comentador desportivo da SIC. "Nunca pensei ver-me nestes 'assados'. Vou levar o Gelado no meu coração", afirma. Ficam aqui alguns momentos da máscara no programa que valem a pena recordar.