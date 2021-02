mais sobre

"Ela me conhece melhor do que eu mesmo. É a mulher da minha vida", confessa o convidado especial que vestiu a pele do Camaleão no último fim de semana. O cantor surpreendeu a todos e deixou Carolina Loureiro maravilhada com interpretação de "Im a Believer" dos Smash Mouth. Uma passagem breve mas que deixou muitos momentos hilariantes e de encher o coração. Confira!