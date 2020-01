mais sobre

No último episódio, o ananás foi revelado. Esta semana, passamos dos duelos aos confrontos a 3: Leão vs Borboleta vs Cavaleiro, Pavão vs Poodle vs Corvo e Astronauta vs Pantera vs Monstro. Um fim de semana de luta renhida pelo anonimato... no entanto, dos 3 grupos, uma máscara vai ter de ser revelada. Que celebridade esconderá a máscara?