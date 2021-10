SIMÃO, filho de uma família de classe alta, usa muitas vezes as amizades do pai para obter vantagens ou benefícios. Foi pressionado a seguir advocacia, mas do que ele gosta mesmo é de sair à sexta-feira à noite e beber demais. Detesta trabalhar no duro. Tem um fraquinho por Alice. Politicamente, situa-se na extrema-direita.