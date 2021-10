Sócia maioritária da PLCV. É divorciada de um conhecido cirurgião, e namora um músico do Porto. É mãe de Catarina. Trabalhadora e exigente, faz questão de que todos os clientes sejam exemplarmente defendidos pelos advogados da PLCV. Não quer saber se são ou não criminosos, desde que tenham muito dinheiro para pagar os honorários, não hesita em aceitar qualquer caso. Para ela, fazer justiça é menos importante do que ter sucesso. Faz tudo pelo prestígio do seu escritório e ai de quem lhe crie problemas! Está habituada a ser obedecida e a obter sempre o que quer. Educou Catarina para ter sucesso e perseguir os seus objetivos. Não tolera fraquezas.