Patrícia

Nasceu em Braga. Tem um meio-irmão mais novo que vive com o pai em Paris. A mãe morreu no parto e o pai praticamente entregou-a aos avós maternos, para que cuidassem dela, e depois emigrou. Os avós já morreram, pelo que os amigos são a sua verdadeira família. Frequentou o curso de Direito, onde conheceu Alice, e as duas tornaram-se amigas. Mas acabou por mudar de curso, para Geografia. Na faculdade fez um projeto conjunto com Catarina, num grupo que juntava alunos de duas turmas. As duas também pertenciam à mesma ONG – H2ÓBVIO. Teve um problema durante o estágio e acabou a trabalhar num call center. É ex-namorada de Sérgio. Mora no alojamento Casa da Helena, no mesmo piso de Alice e Micaela. Os seus amigos mais próximos são Alice, Micaela, Bruno, Paulo e Sérgio.