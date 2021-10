Carla Marques (30 anos)

Agente da PJ, nasceu e cresceu na Amadora. Filha de um professor do secundário e de uma escrivã, irmã do meio de dois rapazes, sempre foi muito protegida e acarinhada. Sabe o que é ter uma família e nunca estar sozinha. Isso deu-lhe uma estabilidade emocional que ainda hoje usa no trabalho. Por outro lado, o facto de ter dois irmãos levou-a a ter sempre mais amigos rapazes que raparigas e a preferir brincadeiras mais físicas. Nunca foi muito de ter amigas. Sempre sentiu que os homens são mais fáceis de lidar e de compreender. Os rapazes e, mais tarde, os homens, sempre a respeitaram, numa espécie de acordo tácito de que Carla é “one of the guys”. Está habituada a que, quando diz que é inspetora da PJ, os homens se afastem naturalmente. Às vezes ouve bocas por ser mulher. É uma solitária, o que não quer dizer que não tenha vida sentimental.