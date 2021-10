ALICE é uma jovem advogada que ainda está a concluir o interminável estágio obrigatório para poder ser aceite da Ordem dos Advogados. Trabalha no conceituado escritório PLCV, de Paula Lemos e Carolina Veiga, lado a lado com Jéssica e Simão. Diz sempre o que pensa, mesmo quando seria preferível ficar calada... característica que está sempre a colocá-la em sarilhos com as sócias. Tem um sentido de justiça claro e quer muito ficar na PLCV. Para isso, sabe que não se pode envolver emocionalmente com ninguém nesta fase da sua vida, pois a experiência ensinou-lhe que namoro e vida profissional são impossíveis de conciliar.

Alice e os colegas estão a tentar provar às sócias da PLCV que cada um deles é o melhor elemento para ficar na empresa no final do estágio, mas a competitividade não os vai impedir de se tornarem amigos