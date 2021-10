A Lista - Temporada 1

Uma história que cheira a Lisboa

Uma cidade histórica e moderna. Vibrante e sustentável, cultural e mundana. Lisboa é o cenário onde se desenvolve a história de a_lista.

Alice, Micaela, Sérgio, Paulo, Bruno, Tiago e Catarina são jovens adultos. Chamam-lhes geração Z, Improviso ou Entalada. Têm em comum o facto de terem mais formação, mas grande dificuldade em conseguir um emprego estável e um nível de vida que lhes permita sair de casa dos pais. Mas são otimistas e solidários. Acreditam que daqui a cinco anos vão estar a ganhar mais e que é possível ter menos injustiças no mundo. Não temem críticas, gostam de obter feedback ao seu desempenho e não se contentam com pouco. Na verdade querem tudo: realizar os seus sonhos e projetos, ter dinheiro e conforto, mas também um mundo melhor, mais verde e mais justo. E escolheram Lisboa para viver as suas histórias.

Regressaram ao coração da cidade onde habitam e trabalham, juntos. Adoram a cidade e é nela que querem viver e concretizar os seus sonhos. Tiago está a tomar conta de um pequeno prédio, onde vivem Alice e Micaela, e planeia abrir em breve uma loja de discos de vinil, num espaço onde existia uma loja de eletrodomésticos que fechou na altura da pandemia. Catarina trabalha na cidade, transportando turistas e fazendo visitas guiadas. Bruno é fã das trotinetes e das bicicletas elétricas, a sua primeira escolha sempre que tem de se deslocar do Hospital onde trabalha para ir ter com os amigos. E Paulo trabalha no comércio local, numa frutaria de bairro, que ainda preserva o contacto com o cliente como a melhor arma de negócio.

Mas a história não começa neles. Alice, Micaela, Sérgio, Paulo e Bruno tinham uma amiga em comum - Patrícia. Ela era luz, era sonho e era também a vontade de viver na capital e aí construir a sua vida. Mas um acidente, ou uma fatalidade, levaram-na cedo demais. A sua morte uniu os amigos e tornou-os um grupo coeso.

Dez dias após a sua morte, os cinco juntam-se para abrir um frasco de papéis, com sonhos e objetivos por realizar, que Patrícia lhes deixou. Entre muitos sonhos inocentes e positivos, há alguns obscuros e violentos, que os obrigam a olhar para eles mesmos e para a amiga com outros olhos. E é nesta mistura de luz e escuridão que vamos conhecendo melhor os vários amigos de Patrícia e as suas histórias e desafios, e os momentos que viveram com ela e que vão recordando, em desafios e batalhas morais e físicas, quase intransponíveis.

Todas as tarefas envolvem, de alguma forma, Lisboa, ou uma forma de olhar para a cidade que Patrícia amava. A cidade onde foi feliz. Quer seja o miradouro onde mais gostava de olhar a cidade, uma rua onde beijou um namorado, uma loja antiga onde gostava de passar horas ou um novo lugar, recém-criado, numa nova zona da capital, todos os lugares têm um significado. Para perceberem Patrícia, os amigos terão também de percorrer a cidade. E quando perceberem que a sua morte não foi acidental, é também nestes percursos e nestes lugares que podem estar as respostas para o que de facto aconteceu a Patrícia. Para resolver um mistério que só poderia ter acontecido em Lisboa.

A Lista é uma história sobre um grupo de jovens que vivem, amam, sofrem e lutam para concretizar os seus sonhos numa cidade plena de vida. Uma narrativa onde os velhos e os novos habitantes de Lisboa, as atividades mais tradicionais e aquelas que nasceram com o boom turístico, os locais mais emblemáticos e aqueles recantos que só alguns conhecem se conjugam para criar o mundo da história, que é ao mesmo tempo cosmopolita e local, luminoso e obscuro e que, por essa razão, cria as várias matizes para uma trama que mistura o drama, o policial e o humor e a amizade.

A cidade urbana e vibrante, que conjuga a história com a contemporaneidade, o fado e o hip hop, as estátuas e os jardins, os murais e os grafitis, as ciclovias e os passeios são elementos cénicos imprescindíveis em A Lista, construindo, em conjunto, o espaço cénico ideal para que as personagens vivam as suas histórias.