A Generala - Resumo do 4º Episódio

Otávio (Maria Luísa) e Jacinta assumem-se como um casal perante a sociedade. Otávio (Maria Luísa) continua com dificuldades financeiras, mas vai gerindo a sua vida com as poupanças de Jacinta. Descobre entretanto que o vizinho Inácio está gravemente doente. Ao visitá-lo, Inácio confia-lhe as poupanças de uma vida inteira de trabalho para que o general as aplique da melhor forma, mas assim que Inácio morre, Otávio (Maria Luísa) apodera-se do dinheiro dele, mudando-se com Jacinta para Alenquer.