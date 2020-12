A Generala - Resumo do 3º Episódio

Recuamos a 1974. No quarto de hotel, Maria Luísa/Otávio lê um artigo de jornal sobre o misterioso desaparecimento de Henrique Frutuoso, em Cascais. Maria Luísa disfarça-se outra vez de António Castro Macedo para entrar em ação. Reúne-se com Helena, uma mulher abastada, e consegue convencê-la de que é a pessoa certa para investir o seu dinheiro no estrangeiro. Mais uma burla bem-sucedida!

No hotel, Maria Luísa/Otávio é avisado pelo diretor que dois homens da PIDE/DGS ali estiveram a fazer perguntas sobre ele. Arruma as suas malas à pressa, para fugir, mas é intercetado por dois agentes que o levam para a sede da PIDE, que não têm provas de nada, mas não parecem dispostos a libertar Maria Luísa/Otávio. Até que surge a notícia de que Salgueiro Maia conduz uma coluna militar em direção a Lisboa. Maria Luísa/Otávio é mandado embora, num dos dias mais emblemáticos para o país: 25 de abril de 1974.

Voltamos a 1993, ao julgamento de Maria Luísa, onde surge o nome de Jacinta Simões Alves, uma das principais testemunhas de acusação. Recuamos então ao momento em que Maria Luísa/Otávio a conhece, em 1975, numa festa de Carnaval. Maria Luísa/Otávio usava uma farda de general e chama-lhe a atenção uma mulher vestida de dama antiga – Jacinta - com um ar frágil e solitário, e convida-a para dançar. Diz-lhe que é capitão, mas que um dia chegará a general. O interesse surge de imediato, e os dois começam a encontrar-se. Enquanto isso, Maria Luísa/Otávio vai trabalhando na sua nova identidade, observando militares e falsificando um cartão de identificação militar.

À custa de um incêndio que deflagra na casa de Jacinta, Maria Luísa/Otávio fica com queimaduras no braço e na zona do peito. Ao tratar dele, Jacinta descobre que está perante uma mulher. Apesar do choque inicial, Jacinta está apaixonada e acabam por envolvem-se.

