LEONEL GUERREIRO

Agente da Polícia Judiciária, trabalha em chave com o Inspetor José Pinela. É o seu delfim, o escolhido para aprender os ossos do ofício. A falta de experiência de Leonel, combinada com o fulgor da sua juventude, querendo chegar rapidamente às respostas, fará com que o agente cometa alguns erros e precipitações durante a investigação, afastando-a do rumo certo. Preconceituoso, Leonel considera o caso de Maria Luísa uma aberração o que, na fase de instrução, o levará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que seja condenada.