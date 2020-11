JOSÉ PINELA

Inspetor da Polícia Judiciária, experiente, justo e incorruptível.

Começa por não dar muita importância à primeira queixa que surge contra o General Otávio Paiva Monteiro, de quem nem sequer encontra registos, mas à medida que outras acusações começam a aparecer, Pinela fica intrigado e com vontade de caçar o burlão misterioso que a todos consegue enganar com mestria e eficácia. Sem desistir, dá seguimento à investigação com persistência, tentando juntar todas as peças de um complexo puzzle, e só no fim percebe que o homem que todos procuram, Otávio Paiva Monteiro, é afinal uma mulher.

Nenhum dos casos que acompanhou durante a sua carreira o havia preparado para esta revelação.