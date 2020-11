ESMERALDA ASSUNÇÃO

Viúva e vizinha de Jacinta e Otávio no prédio em Alvalade.

Fragilizada com a morte recente do seu companheiro de vida, Esmeralda encontra nos amigos Jacinta e Otávio o conforto de que necessita para atravessar a penosa fase do luto e acaba por confessar que guarda em casa dinheiro deixado pelo marido.

Entrega o dinheiro ao General Otávio, porque este lhe inspira confiança, e promete depositá-lo numa instituição bancária nos EUA onde tem contactos ao mais alto nível. Sedenta de atenção, Esmeralda entrega todas as poupanças que tem, convencida de que conseguirá garantir um final de vida mais sossegado. Só quando Otávio e Jacinta mudam de casa, de um dia para o outro, às escondidas dos vizinhos, Esmeralda percebe que foi enganada.