PAULO BORGES

Quando o conhecemos, Paulo tem 40 anos e Maria Luísa 21, o que significa que o primeiro amor desta jovem poderia ser seu pai.

Tiremos daí as conclusões freudianas mais óbvias. Paulo está à frente de um cartório no Funchal. Estudou Direito, está a par da legalidade e tem responsabilidades sociais e políticas importantes, sendo uma figura sobejamente respeitada na ilha. Casado com uma mulher dócil e apagada, dois filhos e muito tempo em mãos, Paulo é tido como um homem educado, discreto e conciliador.

A sua atração por mulheres fortes faz com que se interesse por Maria Luísa, filha de Celeste e Joaquim, um casal que conhece bem e com o qual simpatiza pela discrição e sobriedade. Maria Luísa é o oposto de Paulo: livre, ousada e sem limites. Em segredo, os dois tornam-se amantes sem que Paulo pense nas consequências. Vai ondulando no affaire e convencendo Maria Luísa de que um dia deixará a família para ficar com ela mas, no fundo, sabe que isso jamais irá acontecer.

