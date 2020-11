BEATRIZ ALVES CALVÁRIO

Enigmática, intrigante e sedutora, Beatriz é a mulher que acompanha Maria Luísa nos últimos anos da sua vida, a única pessoa que fica ao seu lado depois do julgamento e que a ajuda a superar a vergonha e o ultraje causados pelo escândalo mediático que cruzou fronteiras, figurando nas páginas de jornais.

São apresentadas por Jacinta, madrinha de Beatriz, e gera-se uma química imediata entre as duas, um entendimento superior que as atrai de uma forma impressionante, sem fuga possível. Beatriz, que até ao momento nunca tivera uma relação muito próxima com a madrinha, acaba por ir morar com Jacinta e com o falso General.

Quando vê Otávio pela primeira vez, Beatriz fica fascinada pela sua energia andrógina, sentindo que tem algo diferente e único. É talvez a primeira pessoa que consegue “ver” Maria Luísa através da farda de General. Ela sabe que é uma mulher travestida de homem e esse jogo secreto de enganos provoca nela uma atração irresistível.

