ARTUR MOURATO

1 / 2 Armanda Claro 2 / 2 Armanda Claro

É o primeiro amigo que Maria Luísa faz quando chega a Lisboa, já com identidade falsa. Ator, encenador e ilustrador, Artur é um performer subversivo que utiliza várias formas de arte para contestar o regime ditatorial do Estado Novo.

Um homem à frente do seu tempo com uma sede desmesurada de liberdade. Fruto da união entre uma escritora belga e um aristocrata português, Artur abdicou de uma vida luxuosa e desafogada, com tudo o que o dinheiro podia comprar, para defender os seus ideais políticos antissistema e fugir ao espartilho conservador do pai, que nunca aceitou a sua homossexualidade.

Saiu de casa e foi viver para um pequeno quarto numa pensão, perto da Praça de Espanha, a mesma em que Maria Luísa (Otávio) se instala quando chega do Funchal.

SUBSCREVA AQUI