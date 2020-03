Joana fica triste com o resultado do teste de DNA: "Os meus pais morreram muito cedo e você acabou por entrar no lugar da minha mãe"

Vídeos Mais sobre A Dona do Pedaço Joana fica triste com o resultado do teste de DNA: "Os meus pais morreram muito cedo e você acabou por entrar no lugar da minha mãe" mais sobre Maria da Paz abriu o envelope e não se surpreendeu com o resultado do exame de DNA.