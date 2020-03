A Dona do Pedaço - Semana de 9 a 13 de março

Aconselhado por Márcio, Abel pede Britney em casamento. Márcio impede o casamento de Kim com Paixão, que agride o rapaz. Yohana cuida de Márcio. Camilo repassa informações a Álvaro e Yohana desconfia do colega. Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não ama Márcio nem Paixão. Agno encontra o documento de Maria da Paz.

Agno explica a situação a Beatriz e Vivi, que faz questão de entregar o documento a Maria da Paz. Jô pede perdão por tudo o que fez contra a mãe. Márcio denuncia ao delegado que as notícias sobre o casamento de Kim foram divulgadas pela imprensa. Yohana e Márcio se aproximam. Gerusa reza com Jô. Sílvia e Merlin celebram a performance do rapaz nos estudos e Nívea anuncia que o filho estudará no exterior. Maria da Paz agradece o amor de Vivi. Bernardo avisa a Agno que descobriu onde Fabiana guarda seu dinheiro. Amadeu aconselha Maria da Paz sobre a retomada da fábrica. Beatriz lamenta a infelicidade de Otávio com Sabrina. Márcio e Yohana ficam juntos. Antero planeja seu casamento com Evelina. Amadeu e Maria da Paz confrontam Fabiana.

Fabiana se nega a devolver a fábrica para Maria da Paz e Amadeu lhe propõe um acordo. Beatriz se desespera ao presenciar Camilo falando com Vivi. Otávio explica a Beatriz o plano de fuga para Vivi e Chiclete. Cornélia pensa em promover a festa de casamento de Abel e Britney. Kim anuncia que cuidará das redes sociais de artistas famosos fora do país. Maria da Paz pede que Régis e Téo visitem Jô. Maria da Paz sente tonturas. Antero orienta Fabiana a aceitar a proposta de Amadeu. Rock luta contra Paixão. Jô aconselha Régis a se espiritualizar. Os funcionários da fábrica celebram a saída de Fabiana. Com a ajuda de Bernardo, Agno rouba o dinheiro de Fabiana. Maria da Paz retoma o comando de sua fábrica.

Fonte: Globo