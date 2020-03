A Dona do Pedaço - Semana de 2 a 6 de março

Régis afirma a Amadeu que não desistirá de Maria da Paz. Joana diz a Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. Cornélia e Dorotéia se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. Márcio declara seu amor por Kim. Cássia cobra de Agno o casamento dele com Leandro. Maria da Paz e Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.

Na prisão, Jô conhece Capitã, que dá um novo nome à moça. Maria da Paz afirma a Amadeu que não consegue pensar em um novo relacionamento. Agno pede Leandro em casamento. Capitã e Nalva ameaçam Jô. Kim convida Vivi para ser sua madrinha de casamento. Maria da Paz sofre por causa de Jô. Joana comenta com Rock sobre desconfiar das informações de Matilde. Camilo ofende Kim e Vivi. Márcio alerta Fabiana sobre Bernardo, mas o rapaz consegue enrolar a empresária. Antero sugere que Evelina o acompanhe em sua ida à fábrica de Fabiana. Rock questiona Dorotéia e Eusébio, e descobre que Joana pode ser filha de Maria da Paz. Kim insiste para que Vivi se livre de Camilo. Régis aposta todo o seu dinheiro no casino. Maria da Paz declara a Rock e Joana que sua missão é resgatar Jô.

Maria da Paz explica a Rock e Joana que não desistirá de Jô. Amadeu conversa com Carlito sobre seu amor por Maria da Paz. Kim afirma a Vivi que ela está sendo controlada por Camilo. Régis perde todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleira. Amadeu, Maria da Paz e Joana fazem um teste de DNA. Márcio conta para Britney seu plano para descobrir as verdadeiras intenções de Abel. Otávio impede que Sabrina o acompanhe ao casamento de Beatriz e Zé Hélio. Vivi diz a Otávio que está pronta para fugir com Chiclete, e Berta ouve. Maria da Paz garante a Régis que será sua amiga. Zé Hélio e Beatriz se casam. Maria da Paz confirma que Jô é sua filha biológica, mas garante a Matilde que ama Joana e cuidará da menina. Maria da Paz visita Jô na prisão.

Maria da Paz estimula a espiritualidade de Jô. Abdias participa de uma reunião no alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. Régis comenta com Gladys e Lyris sobre sua vontade de melhorar. Agno garante a Maria da Paz que continuará buscando o documento que confirma que ela é a dona da fábrica. Capitã apresenta Jô a Gerusa. Beatriz e Zé Hélio descobrem que Fabiana falsificou o presente de casamento dos dois. Aconselhado por Márcio, Abel pede Britney em casamento. Márcio impede o casamento de Kim com Paixão, que agride o rapaz. Yohana cuida de Márcio. Camilo repassa informações a Álvaro e Yohana desconfia do colega. Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não ama Márcio nem Paixão. Agno encontra o documento de Maria da Paz.

Agno explica a situação a Beatriz e Vivi, que faz questão de entregar o documento a Maria da Paz. Jô pede perdão por tudo o que fez contra a mãe. Márcio denuncia ao delegado que as notícias sobre o casamento de Kim foram divulgadas pela imprensa. Yohana e Márcio se aproximam. Gerusa reza com Jô. Sílvia e Merlin celebram a performance do rapaz nos estudos e Nívea anuncia que o filho estudará no exterior. Maria da Paz agradece o amor de Vivi. Bernardo avisa a Agno que descobriu onde Fabiana guarda seu dinheiro. Amadeu aconselha Maria da Paz sobre a retomada da fábrica. Beatriz lamenta a infelicidade de Otávio com Sabrina. Márcio e Yohana ficam juntos. Antero planeja seu casamento com Evelina. Amadeu e Maria da Paz confrontam Fabiana.

