A Dona do Pedaço - Semana de 24 a 28 de fevereiro

Kim reclama de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Agno explica seu plano para Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno conversa com Adriano sobre a pasta com o documento de Maria da Paz. Zé Hélio avisa à família que se casará com Beatriz. Abel pede Britney em casamento. Agno contrata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yohana, que desconfia do comportamento do parceiro com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abandonou o caso de Jô. Zé Hélio pede demissão e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu novo advogado. Agno acerta seu plano com Bernardo. Fabiana contrata Bernardo. Tibério alerta Jô para os riscos de seu plano para se livrar da condenação.

Tibério afirma que Jô pode ser inocentada se conseguir atenuar os depoimentos de Téo e Fabiana. Régis leva Lyris para conhecer Arthur. Amadeu avisa a Maria da Paz que o julgamento de Jô foi marcado. Tibério conversa com Evelina. Bernardo começa a trabalhar na fábrica. Fabiana dispensa a consultoria de Antero. Abdias pede para Sílvia acompanhá-lo em sua reunião nos alcóolicos anônimos. Vivi leva Linda para fotografar no estúdio. Tibério procura Fabiana e Régis. Vivi teme que Camilo a sequestre. Tibério tenta convencer Téo a atenuar seu depoimento contra Jô. Camilo pede que Eusébio deponha como testemunha de acusação. Bernardo mexe no computador de Fabiana. Amadeu leva Maria da Paz para o tribunal. Começa o julgamento de Jô.

Tibério prepara Jô para o julgamento. Chiclete dá um novo celular a Vivi. Camilo e Yohana depõem e Amadeu se preocupa com a boa atuação de Tibério. Adriano pressiona Lygia a vender os suplementos na academia. Márcio flagra Bernardo mexendo no computador de Fabiana. Tibério consegue reverter os depoimentos de Eusébio, Ellen e Kim em favor de Jô. Márcio tem um plano para unir Britney e Abel. Régis depõe e confessa todos os seus crimes com Jô. Matilde diz a Joana que uma pessoa roubou a filha de Maria da Paz no passado. Fabiana atenua seu depoimento sobre Jô. Antero desconfia de que Evelina mentiu no tribunal. Téo acusa Jô de assassina.

Tibério confunde Téo, que acaba confessando que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que não quer ter mais nada com ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar o amor de Agno. Maria da Paz depõe no tribunal e se emociona ao falar de Jô. O veredito do julgamento é anunciado e Jô é conduzida por Camilo à prisão. Maria da Paz fica desolada com a situação de Jô. Régis afirma a Amadeu que não desistirá de Maria da Paz. Joana diz a Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. Cornélia e Dorotéia se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. Márcio declara seu amor por Kim. Cássia cobra de Agno o casamento dele com Leandro. Maria da Paz e Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.

