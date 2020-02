A Dona do Pedaço - Semana de 10 a 14 de fevereiro

Fabiana afirma que não irá ao encontro com Maria da Paz. Fabiana anuncia que Abel terá de acumular o trabalho de Beto. Jô recusa o convite de Maria da Paz para o encontro em família. Yohana conversa com Sílvia e Merlin e garante que descobrirá o que aconteceu com Téo. Sabrina extorque Otávio. William pensa em fugir com Jô para Rio Vermelho. Cornélia, Dorotéia e Eusébio compram roupas com a ajuda de Gladys. Maria da Paz, Amadeu e Kim visitam Téo. Antero ignora Marlene. Rock declara seu amor por Joana. Vivi chega com Camilo para o encontro de família.

Téo conta a Yohana que tem a prova de que Jô assassinou Jardel. Maria da Paz afirma que ajudará Régis a se reerguer. Com a ajuda de Kim, Yohana encontra o celular de Téo no estúdio. Camilo humilha Vivi. Tonho diz a Lyris que ficou magoado com ela. Evelina pede dinheiro a Leandro para ajudar Jô. Yohana procura a foto de Jô no celular de Téo. Agno ajuda Evelina. Yohana e Camilo pedem a ordem de prisão contra Jô. Téo pede que Yohana não o deixe sozinho. Camilo ameaça Chiclete e ele alerta Beatriz sobre o estado de Vivi. Beatriz e Zé Hélio visitam Vivi e Camilo os destrata. Yohana e Camilo prendem Jô.

Jô é levada por Camilo e Yohana, enquanto Wiliam foge. Chiclete avisa a Evelina sobre a prisão de Jô. Amadeu orienta Abdias a iniciar um tratamento e Sílvia afirma que o apoiará. Kim descarta o anel que ganhou de Paixão. Camilo maltrata Vivi e proíbe Berta de ajudá-la. Camilo fala da prisão de Jô para Álvaro, que divulga a notícia na internet. Yohana se declara para Téo. Jô confirma seus crimes a Amadeu. Kim convence Márcio a passar a noite com ela. Rock tenta falar com Maria da Paz sobre Josiane. Agno avisa a Cássia que Régis será inocentado. Amadeu impede Rock e Joana de falarem com Maria da Paz, que desmaia ao saber da prisão de Jô.

Maria da Paz é levada para o hospital. Vivi marca um encontro com Otávio. Camilo revela a Álvaro a prova que a Polícia tem contra Jô. Antero liberta Régis. Camilo finge estar surpreso sobre o vazamento de informações confidenciais. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Antero confunde Evelina com Marlene. Otávio acalma Vivi quanto a seu plano de fuga com Chiclete. Beatriz pede o divórcio a Otávio. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô. Maria da Paz estranha quando Matilde fala de sua filha. Agno e Jô se unem contra Fabiana.

Jô orienta Agno sobre como encontrar Wiliam. Matilde confunde Maria da Paz com a mãe de Joana. Vivi marca um encontro com Chiclete. Jô fala com Agno sobre o documento que devolve a fábrica para Maria da Paz. Téo e Yohana se beijam. Régis pede que seu dinheiro seja liberado. Amadeu avisa a Maria da Paz que tentará reduzir a pena de Jô. Carlito tenta convencer Cássia e Merlin a avisar a Polícia sobre o encontro com Lauro. Camilo quebra os cartões de crédito de Vivi. Márcio pede para Kim não se casar com Paixão. Régis vai ao cassino para pagar a dívida e é tentado a jogar. Agno ameaça Fabiana. Maria da Paz visita Jô.

