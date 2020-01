A Dona do Pedaço - Semana de 27 a 31 de janeiro

Amadeu aconselha Sílvia sobre o alcoolismo de Abdias. Jô procura Evelina e pede ajuda. Jô arma para prejudicar Régis. Maria da Paz comenta com Marlene sobre a perseguição de Vivi. Jô beija William. Todos comentam as falsas notícias divulgadas sobre Régis na internet. Cássia rejeita a companhia de Leandro. Téo desconfia de Jô com William. Abel pede um aumento a Fabiana. Galdys e Lyris apoiam Régis. Sílvia termina o namoro com Abdias. Fabiana procura concorrente de Maria da Paz para prejudicar a empresária. Rock dispensa Abdias e pede a ajuda de Agno. Joana conta a Maria da Paz que Matilde mencionou seu nome novamente. Rock promete a Téo que descobrirá a chantagem de Fabiana a Jô.

Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana e, para isso, precisa descobrir o mistério de Fabiana o mais rápido possível. Maria da Paz conversa com Matilde e deduz que conheceu Joana ainda no berçário. Márcio aconselha Paixão sobre Kim, mas o lutador briga com ele. Jô pede ajuda a William para apagar a fotografia que Fabiana tem contra ela. Fabiana pensa em chantagear Jô. Beatriz descobre sobre a armação de Otávio e Linda para afastá-la de Zé Hélio. Abel pede Britney em casamento. Cornélia convence Britney de que Abel está interessado em seu dinheiro. Jô aciona Rael para conseguir o celular de Fabiana. Maria da Paz recebe uma intimação para depor na delegacia.

Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Leandro sente ciúmes de Agno com Rock. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Téo e Kim pedem que Vivi não prejudique Maria da Paz no concurso de bolos. Vivi comenta com Berta seus planos com Chiclete. Agno afirma a Leandro que o ama. Maria da Paz e Amadeu comemoram o arquivamento do processo contra ela. Sílvia propõe dar aulas particulares a Merlin. Zé Hélio diz que deseja se casar com Beatriz. Rock flagra Kim com Paixão e termina o contrato com a moça. Rock e Paixão iniciam sua luta. William se assusta ao ver a arma de Rael. Zé Hélio consegue pegar o celular de Fabiana durante a festa de Rock. Vivi critica o bolo feito por Maria da Paz.

Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz. Leandro reconhece Rael trabalhando como copeiro na festa de Rock. Zé Hélio instala o programa espião no celular de Fabiana e Beatriz ajuda o amado a despistar a empresária. Fabiana ofende Britney e humilha Rael. Rock afirma que deseja se separar de Fabiana. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca o celular da moça. William consegue acessar o celular de Fabiana, enquanto Téo verifica os arquivos. Depois de beber, Abdias procura Sílvia. Jô confronta Fabiana. Kim alerta Vivi sobre Berta. Vivi confessa a Kim que sente algo estranho quando vê Maria da Paz. Cornélia pede aulas de etiqueta a Gladys. Rock se declara para Joana. Rael assalta Téo.

Rael foge com a câmera de Téo e Jô finge espanto com a notícia do assalto. Joana convida Rock para sair. Gladys dá aulas de etiqueta social para Cornélia e Dorotéia. Rael decide voltar para Rio Vermelho e Amadeu o alerta sobre o processo na Justiça. Zé Hélio afirma a Téo que parte dos arquivos do celular de Fabiana seguem sendo transferidos. William presenteia Jô com uma identidade falsa. Vivi ameaça Camilo, que se enfurece com a esposa. Vivi e Chiclete trocam juras de amor. Rael prende Lyris e rouba suas joias. Vivi é rígida na avaliação do bolo de Maria da Paz. Abel se irrita com o parecer de Vivi sobre seu bolo e acaba desclassificado do concurso. Amadeu beija Maria da Paz. Fabiana demite Abel. Téo descobre que Jô matou Jardel.

Téo hesita em denunciar Jô à Polícia. Rael se despede de Jô e ela afirma a William que se casará com Téo. Lyris pede ajuda a Agno para recuperar seu anel de noivado, roubado por Rael. Fãs de Vivi vão até a fábrica de Fabiana e ela se desespera. Fabiana decide readmitir Abel. Márcio sugere que Fabiana peça ajuda a Kim para fazer uma ação com Vivi. Amadeu desconfia do comportamento de Téo. Vivi acalma os fãs para ajudar Fabiana. Agno e Leandro aconselham Téo. Evelina alerta Jô sobre a conversa de Téo e Amadeu. Téo confronta Jô sobre o assassinato de Jardel. Vivi lembra de sua infância ao provar o bolo de Maria da Paz e se emociona. Maria da Paz vence o concurso de bolos. Jô atenta contra a vida de Téo.