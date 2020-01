A Dona do Pedaço - Semana de 20 a 24 de janeiro

Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. Fabiana manipula Rock. Um dos candidatos fica fora do concurso e uma repescagem é anunciada. Sabrina tenta convencer Otávio a comprar o apartamento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar o celular de Fabiana. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos. Berta chama Chiclete para ficar com Vivi. Rock explica o plano de Amadeu para Zé Hélio. Camilo e Yohana tentam fazer Régis confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e sua participação fica comprometida.

Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolos. Rock vai com Eusébio falar com Matilde e estranha que ela conheça seu pai. Régis reclama da cela superlotada. Evelina mente para Camilo e Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta com Maria da Paz a desconfiança que tem sobre Jô. Otávio alerta que Vivi precisará abandonar sua carreira para fugir com Chiclete. Kim tenta convencer Márcio a se casar com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Maltide. Antero avisa a Régis que não conseguiu confirmar seu álibi no endereço da massagem. Vivi se aconselha com Kim sobre a proposta de Otávio. Téo flagra Jô discutindo com Evelina e desconfia.

Jô e Evelina disfarçam na frente de Téo. Maria da Paz comenta com Amadeu sobre a desconfiança que a mãe tem da filha. Cornélia impede que todos da casa comam a comida da festa antes de seus convidados. Tonho fica frustrado ao encontrar Lyris. Kim e Márcio se amam. Maria da Paz teme que Jô seja culpada pelos crimes de que Régis está sendo acusado. Camilo tenta invadir o quarto de Vivi. Cornélia culpa Zé Hélio pelo fracasso de sua festa. Antero avisa a Gladys da prisão de Régis. Leandro convence Agno a ajudar Régis e Cássia fica agradecida. Jô procura Evelina, que acusa a neta de ser a assassina de Jardel e Lucas.

Evelina sugere que Jô deixe o país com Téo. Adriano e Lygia insistem em vender os suplementos alimentares para Beatriz. Otávio presenteia Sabrina com o flat em que mora. Sabrina e Sávio armam contra Otávio. Agno aconselha Otávio. Beatriz lamenta com Vivi sobre o comportamento de Zé Hélio. Vivi explica a Chiclete o plano de Otávio e o rapaz não aceita que a amada abra mão de sua carreira. Régis insinua a Antero que Jô pode ser a culpada das mortes de Jardel e Lucas. Rock repreende Abdias por não estar inteiro nos treinos. Eusébio e Dorotéia hesitam em contar a Maria da Paz sobre Matilde. Linda desconfia de Berta. Evelina mente para Camilo e Yohana e Matilde a questiona. Abdias bebe novamente. Márcio flagra Kim com Paixão. Maria da Paz é prejudicada por concorrente durante o Best Cake.

Vivi dá nota baixa para Maria da Paz durante o concurso. Márcio termina com Kim e Paixão a pede em casamento. Amadeu aconselha Sílvia sobre o alcoolismo de Abdias. Jô procura Evelina e pede ajuda. Jô arma para prejudicar Régis. Maria da Paz comenta com Marlene sobre a perseguição de Vivi. Jô beija William. Todos comentam as falsas notícias divulgadas sobre Régis na internet. Cássia rejeita a companhia de Leandro. Téo desconfia de Jô com William. Abel pede um aumento a Fabiana. Galdys e Lyris apoiam Régis. Sílvia termina o namoro com Abdias. Fabiana procura concorrente de Maria da Paz para prejudicar a empresária. Rock dispensa Abdias e pede a ajuda de Agno. Joana conta a Maria da Paz que Matilde mencionou seu nome novamente. Rock promete a Téo que descobrirá a chantagem de Fabiana a Jô.

Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana e, para isso, precisa descobrir o mistério de Fabiana o mais rápido possível. Maria da Paz conversa com Matilde e deduz que conheceu Joana ainda no berçário. Márcio aconselha Paixão sobre Kim, mas o lutador briga com ele. Jô pede ajuda a William para apagar a fotografia que Fabiana tem contra ela. Fabiana pensa em chantagear Jô. Beatriz descobre sobre a armação de Otávio e Linda para afastá-la de Zé Hélio. Abel pede Britney em casamento. Cornélia convence Britney de que Abel está interessado em seu dinheiro. Jô aciona Rael para conseguir o celular de Fabiana. Maria da Paz recebe uma intimação para depor na delegacia.

