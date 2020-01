A Dona do Pedaço - Semana de 30 a 4 de janeiro

Jenifer se despede de Rael e decide voltar a viver com sua família na Bahia. Antero confunde suas memórias e Evelina pressiona o advogado sobre o casamento. Márcio alerta Sueli sobre Fabiana. Kim despista Berta para que Vivi e Chiclete se encontrem. Cássia conhece Lauro. Fabiana tem uma ideia para prejudicar Maria da Paz.

Fabiana obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da Paz. Lauro intimida Cássia. Josiane se arruma para seu novo emprego. Sueli conta para Márcio o plano de Fabiana contra Maria da Paz. Camilo ameaça Vivi. Gladys aconselha Lyris e Agno sobre Cássia. Márcio sugere que Maria da Paz fale com Amadeu. Leandro conforta Agno. Cornélia pensa em fazer uma festa e Zé Hélio pede ajuda a Beatriz. Jô e Téo se amam. Maria da Paz se aconselha com Amadeu. Zé Hélio, Márcio e Sueli combinam uma história para contar a Fabiana. Fabiana tenta descobrir com Jô o nome do credor de Maria da Paz.

Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor. Vivi garante a Kim que pode enganar Camilo. A família de Zé Hélio questiona Beatriz como namorada dele. Carmelinda ajuda Jô a enganar Téo. Téo pede para Rock pegar o celular de Fabiana para ajudar Jô. Beatriz e Zé Hélio se amam. Sabrina aparece com Otávio no restaurante onde Jô começou a trabalhar. Matilde não consegue falar sobre Maria da Paz para Joana. Lyris procura Agno e se aproxima de Leandro. Sabrina e Jô discutem e Jô perde o emprego. Fabiana destrata Britney, que ameaça processá-la. Linda pede para conversar com Zé Hélio. Téo arruma outro emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar a sua dívida. Marlene e Evelina têm uma ideia para ajudar Maria da Paz.

Fonte: Globo