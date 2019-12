A Dona do Pedaço - Semana de 23 a 27 de dezembro

Otávio insiste com Linda para que afaste Beatriz de Zé Hélio. Maria da Paz apresenta os novos bolos a Fabiana e a ex-namorada do Rock ameaça atrapalhar os negócios da rival. Vivi aconselha Téo a esquecer Jô. Fabiana exige que Abel descubra e copie as receitas de Maria da Paz. Kim encontra Paixão e tenta despistar Márcio. Antero promete ajudar Régis no seu caso. Jô chantageia Régis para confirmar o seu álibi à Polícia e pede que voltem a ficar juntos.

Jô afirma a Régis que não mudará o depoimento para a Polícia e os dois enfrentam-se. Fabiana garante a Márcio que acabará com a confeitaria da Maria da Paz. Fabiana ameaça Sueli para conseguir as receitas dos bolos de Maria. Agno elogia Abdias e Leandro observa. Jô consegue um emprego como vendedora numa loja. Gladys alerta Lyris sobre o perigo de Cássia se envolver com alguém que conheceu na internet. Tonho tem um mau pressentimento e avisa Maria da Paz. Sueli vê quando Jenifer encontra Rael. Matilde lembra-se do nome de Maria da Paz ao ser apresentada a ela. Rock vai ao encontro de Fabiana. Régis pede ajuda a Maria da Paz. Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana procura Rael. Jô atende Sílvia na loja.

Jô é mal educada com Sílvia, mas Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede que Rael convença Jenifer a entregar-lhe as receitas da Maria da Paz. Antero diz a Régis que ele tornou-se o principal suspeito da Polícia para as mortes de Jardel e Lucas. Kim convence Vivi a comprar roupas na loja onde Jô trabalha. Amadeu convida Maria da Paz para jantar. Rael manipula Jenifer para conseguir as receitas de Maria e envia-as para Fabiana. Camilo destrói o telemóvel de Vivi. Abel tenta reaproximar-se de Britney. Jenifer confessa a Maria que roubou as receitas dos bolos. Kim ajuda Vivi a encontrar-se com Chiclete. Régis depõe, acompanhado de Antero. Jô atende Vivi e Kim na loja.

Fonte: Globo